Nach dem der USD/CHF sein Tagestief bei 0,9984 erreicht hatte, nahmen die Gebote zu und so konnte das Paar über die Parität klettern. Aktuell findet der Handel am 7-Monatshoch um 1,0020-25 statt, während die zunehmende USD-Nachfrage der wichtigste Faktor für die Bewegung ist. Die Anleger scheinen den durchwachsenen US Arbeitsmarktbericht vom Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...