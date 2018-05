Frankfurt - Die Gemeinschaftswährung schwächelt. Und das nicht erst seit Monatsbeginn, als die 1,20er Marke unterschritten wurde, sondern bereits seit Mitte April, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Dennoch habe bei vielen Finanzmarktkommentatoren erst das Verletzen besagter Schwelle Aufmerksamkeit erregt, obgleich das Niveau an sich keinen von Händlern besonders hervorgehobenen Wert dargestellt habe.

Den vollständigen Artikel lesen ...