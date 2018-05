BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 04-May-18



Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 04/05/2018 IE00B88D2999 26043 GBP 6164153.605 236.6913798 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 04/05/2018 IE00B7VB3908 270710 GBP 3775808.228 13.94779738 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 04/05/2018 IE00B7SD4R47 66221 EUR 15155616.29 228.8642016 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 04/05/2018 IE00B8JF9153 1044932 EUR 6804579.629 6.5119832 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 04/05/2018 IE00B878KX55 41860 EUR 10762585.27 257.1090605 Daily ETP



Boost ShortDAX 04/05/2018 IE00B8GKPP93 774559 EUR 4713856.396 6.0858584 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 04/05/2018 IE00B7Y34M31 241693 USD 137580656.7 569.237242 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 04/05/2018 IE00B8K7KM88 3042272 USD 18577971.36 6.1066109 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 04/05/2018 IE00B8W5C578 21389 USD 23940429.69 1119.287002 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 04/05/2018 IE00B8VZVH32 11209049 USD 26923098.86 2.4019075 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 04/05/2018 IE00B7ZQC614 64596103 USD 103018653.1 1.5948122 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 04/05/2018 IE00B7SX5Y86 1860617 USD 45732689.66 24.5793141 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 04/05/2018 IE00B8HGT870 732587 USD 17363928.06 23.7022061 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 04/05/2018 IE00B6X4BP29 29475 USD 2959068.139 100.3924729 Daily ETP



Boost Copper 3x 04/05/2018 IE00B8JVMZ80 134410 USD 2917808.893 21.7082724 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 04/05/2018 IE00B8KD3F05 49997 USD 2861003.364 57.2235007 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 04/05/2018 IE00B8VC8061 261099873 USD 39500207.08 0.1512839 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 04/05/2018 IE00B76BRD76 223050 USD 8827758.185 39.5774857 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 04/05/2018 IE00B7XD2195 7908018 USD 23633945.3 2.9886054 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 04/05/2018 IE00B8JG1787 7715 USD 780512.923 101.1682337 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 04/05/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2088700.257 37.17871586 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 04/05/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2368117.314 63.37456351 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 04/05/2018 IE00B94QKC83 3909 GBP 655978.8764 167.8124524 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 04/05/2018 IE00BBGBF313 742561 GBP 37878495.42 51.01061788 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 04/05/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1975976.805 227.4898463 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 02/05/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 248559776.7 4826.403431 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 02/05/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 162734810.7 19991.99149 Daily ETP



Boost Palladium 04/05/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 899476.3561 48.3979745 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 04/05/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1217489.939 128.5492492 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 04/05/2018 IE00B94QL251 4863 USD 728859.0016 149.8784704 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 04/05/2018 IE00B94QKX96 134951 USD 414462.9822 3.0712109 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 04/05/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 349871.7804 67.2830347 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 04/05/2018 IE00B94QKW89 4394 USD 374652.2934 85.2645183 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 04/05/2018 IE00B94QKS44 8604 USD 732866.4227 85.1774085 Daily ETP



Boost Silver 2x 04/05/2018 IE00B94QL921 13015 USD 818469.7237 62.886648 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 04/05/2018 IE00B94QL699 14638 USD 602447.8516 41.156432 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 04/05/2018 IE00B873CW36 4677511 EUR 31950364.27 6.8306337 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 04/05/2018 IE00B8NB3063 370553 EUR 43311388.47 116.8831138 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 04/05/2018 IE00BKT09149 1280 EUR 177402.3544 138.5955894 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 04/05/2018 IE00BKS8QM96 334301 EUR 15283142.17 45.7167109 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 04/05/2018 IE00BKT09255 11010 EUR 1439966.865 130.7871812 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 04/05/2018 IE00BKS8QN04 996545 EUR 55975184.15 56.1692489 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 04/05/2018 IE00BKT09479 821 GBP 112758.5612 137.3429491 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 04/05/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8121584.862 50.63205944 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 04/05/2018 IE00BKT09032 2500 USD 238379.8825 95.351953 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 04/05/2018 IE00BKS8QT65 116211 USD 10197541.34 87.7502245 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 04/05/2018 IE00BLS09N40 595856 EUR 20805101.27 34.9163242 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 04/05/2018 IE00BLS09P63 227000 EUR 3728717.323 16.4260675 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 04/05/2018 IE00BLNMQS92 40400 EUR 4067961.082 100.692106 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 04/05/2018 IE00BLNMQT00 77982 EUR 3186570.949 40.8629036 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 04/05/2018 IE00BVFZGC04 60308 USD 1318336.179 21.8600547 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 04/05/2018 IE00BVFZGF35 22277 USD 1641030.035 73.6647679 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 04/05/2018 IE00BVFZGG42 17385 USD 849798.7406 48.881147 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 04/05/2018 IE00BVFZGH58 23060 USD 819019.7763 35.5169027 Short Daily ETP



Boost Brent 04/05/2018 IE00BVFZGD11 337613 USD 8488728.238 25.143369 Oil ETC



Boost Gold 04/05/2018 IE00BVFZGK87 95954 USD 2559521.154 26.6744602 ETC



Boost Natural Gas 04/05/2018 IE00BVFZGL94 24751 USD 484904.5509 19.5913115 ETC



Boost BTP 10Y 5x 04/05/2018 IE00BYNXNS22 339750 EUR 12876445.67 37.8997665 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 04/05/2018 IE00BYNXPH56 53676 EUR 2617986.853 48.7738813 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 04/05/2018 IE00BYNXPJ70 10254 USD 959867.533 93.6090826 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 04/05/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 1054767.363 72.3136818 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 04/05/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2087407.391 89.6575634 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 04/05/2018 IE00BYTYHS72 25670 USD 1846220.641 71.9213339 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 04/05/2018 IE00BYTYHR65 712057 USD 5982703.341 8.4020006 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 04/05/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 7598061.432 230.2721976 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 04/05/2018 IE00BYTYHM11 59668 USD 1330915.218 22.3053432 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 04/05/2018 IE00BYTYHQ58 109289399 USD 12228401.78 0.1118901 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 04/05/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8720346.944 170.0436196 ETP



Boost Bund 30Y 3x 04/05/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 301219.4649 102.4556003 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 04/05/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 25960451.67 10062.19057 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 04/05/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 416608.5343 119.0310098 Short Daily ETP



B9CMSS0R41



