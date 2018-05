Der Handelskonflikt zwischen den USA und zahlreichen anderen Ländern lastet weiter auf der Investorenstimmung im Euroraum. Wie Sentix am Montag mitteilte, geht der von dem Unternehmen erhobene Konjunkturindex den vierten Monat in Folge zurück. Mit 19,2 Punkten liegt er mittlerweile auf dem tiefsten Stand seit Februar 2017. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen der Befragten fallen etwas ungünstiger aus als im Vormonat.

Neben der Sorge wegen möglicher amerikanischer Strafzölle nennt Sentix den Dynamikverlust des Wirtschaftswachstums zu Jahresbeginn als Grund für die schlechterer Anlegerstimmung. Auch der feste Euro wirke sich belastend aus. "Dieser führt zwar einerseits zu nachlassenden Inflationsgefahren und damit einer geringeren Gefahr einer monetären Straffung durch die EZB, doch verschlechtert sich dadurch auch die Wettbewerbsposition der Exportwirtschaft."

Sentix befragt jeden Monat etwa 1000 Anleger. In der Mehrzahl handelt es sich um Privatanleger. Fachleute schätzen den Indikator wegen der vergleichsweise hohen Anzahl an Befragten. Auch handelt es sich um einen der ersten Stimmungsindikatoren in dem jeweiligen Monat. Einige Analysten betrachten ihn deshalb als Hinweisgeber auf andere wichtige Konjunkturindikatoren wie das Ifo-Geschäftsklima oder die ZEW-Konjunkturerwartungen.

Die Entwicklung für den Euroraum im Überblick:

Mai Prognose Vormonat

Gesamtindex 19,2 21,0 19,6

Aktuelle Lage 42,8 -- 43,0

Erwartungen -2,0 -- -1,5

(in Punkten)°

