Der Autobauer Daimler hat angeschoben von der anhaltend hohen Nachfrage chinesischer Käufer und dem Boom bei großen Geländewagen im April erneut einen Absatzrekord bei seiner Kernmarke Mercedes-Benz eingefahren. Im vergangenen Monat lieferte der Hersteller rund um den Globus 192 558 Fahrzeuge mit Stern an die Kunden aus, und damit im Vergleich zum Vorjahr 6,6 Prozent mehr. Damit starteten die Stuttgarter mit ihrer wichtigsten Marke so stark wie noch nie in das zweite Quartal, wie Daimler am Montag in Stuttgart mitteilte. Bereits das erste Quartal war für die Stammarke das stärkte Jahresviertel in der Unternehmensgeschichte gewesen. Im bisherigen Jahresverlauf beträgt das Wachstum nun 6,2 Prozent.

Gleichzeitig musste Daimler im April bei seiner Kleinwagenmarke Smart abermals einen Absatzrückgang hinnehmen. Die gesamten Verkäufe beider Marken kletterten so um 5,8 Prozent auf 202 686 Pkw.

Am stärksten konnte Daimler seine Verkäufe in China ankurbeln, hier betrug das Wachstum gut 20 Prozent. Auch bei dem Verkauf von SUVs erzielte Daimler vor allem dank des neuen GLC neue Bestwerte. Daimlers Flaggschiff, die S-Klasse-Limousine, verkaufte sich mit einem Plus von mehr als 26 Prozent noch besser. In Europa hingegen setzte Daimler im April etwas weniger Pkw ab als noch vor einem Jahr, seit Jahresbeginn liegt der Konzern dort aber noch moderat im Plus./tav/jha/

ISIN DE0007100000

