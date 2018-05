Zürich - Der S&P500 hat sich in der letzten Woche seitwärts bewegt. Der Nasdaq profitierte von den guten Apple-Zahlen (Wochengewinn:13.3%) und stieg um 1.3%.

Die europäischen Börsen beginnen derweil vom schwächeren Eurokurs zu profitieren und scheinen sich etwas von den US-Börsen abzukoppeln. So stiegen der Stoxx600 0.8% und der Dax sogar 1.9%. Der SMI erhöhte sich um 0.7%. Es halfen die positiv ausgefallenen Unternehmensabschlüsse bei Lonza (+5%) und Geberit (4.2%).

Wie erwähnt setzte sich der Abwärtstrend beim EUR/USD fort. Über die Woche verlor die Einheitswährung weitere 1.4% gegenüber dem Dollar. Einer der Gründe ist die abnehmende Wachstumsdynamik in Europa, während die US-Wirtschaftszahlen im Allgemeinen besser als erwartet ausfallen. Der EUR/CHF hält sich immer noch gut knapp unter der Marke von 1.20. Allerdings würde es uns nicht überraschen, wenn auch der Franken zum Euro wieder stärker wird. Ein Dollar kostete per Wochenschluss genau ein Franken. Einmal mehr wird also die Parität erreicht. In den letzten drei Jahren waren jedoch die Ausflüge über der Parität jeweils von kurzer Dauer.

Die Zinsen entwickelten sich in der letzten Woche in den ...

