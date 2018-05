SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die Deutsche Post wegen ihrer Einstellungspraxis scharf kritisiert: "Das ist eine Praxis, die nicht hinnehmbar ist", sagte Klingbeil am Montag in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen". Die Regierung werde nicht akzeptieren, dass bei der Post als Unternehmen mit indirekter Bundesbeteiligung Arbeitnehmer, wenn sie zu oft krank seien oder zu langsam arbeiteten, Probleme bekämen, eine unbefristete Stelle zu erhalten.

In der Sendung kündigte Klingbeil an: "Wir werden da jetzt auch Einfluss darauf nehmen." Hintergrund ist ein Bericht der "Bild am Sonntag", wonach die Post die Entfristung von Arbeitsverträgen unter anderem von den Krankheitstagen eines Mitarbeiters abhängig macht.