Die Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637), ein weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben zur Bewegungssteuerung, hat das zweite Quartal ihres am 30. September endenden Geschäftsjahres 2018 erfolgreich abgeschlossen.

Im Berichtszeitraum erhöhte sich der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 2,5 Prozent auf 251,0 Millionen Euro (Q2 GJ2017: 244,9 Millionen Euro). Bereinigt um Währungseffekte belief sich das operative Wachstum des Konzernumsatzes auf 8,0 Prozent, was die starke Nachfrage nach Bewegungslösungen von Stabilus verdeutlicht. Bezogen auf das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahrs erzielte die Stabilus S.A. damit Umsätze von 481,5 Millionen Euro, nach 455,5 Millionen Euro im H1 GJ2017 (+5,7 Prozent; bereinigt um Währungseffekte +10,4 Prozent). Damit setzte Stabilus im ersten Halbjahr seinen profitablen Wachstumskurs fort.

Dietmar Siemssen, CEO von Stabilus, sagte: "Wir arbeiten stetig an der Steigerung unserer operativen Performance, was sich auch an unserem starken zurückliegenden Halbjahr zeigt. Operativ konnte Stabilus im Berichtszeitraum in allen Regionen und Märkten weiter deutlich zulegen. Insbesondere freut uns die sehr gute Entwicklung des Industriegeschäfts. Unter dem Dach von Stabilus haben sich für die 2016 erworbenen Industriezulieferer neue Märkte und Chancen ergeben, die zu einer positiven Entwicklung beitragen. Um weiteres Wachstum zu realisieren, investieren wir sowohl in Deutschland als auch international weiter in unser Geschäft. Wir gehen davon aus, dass sich die positive Entwicklung des ersten Halbjahres im weiteren Jahresverlauf fortsetzt und erhöhen daher die Prognose für unser operatives Wachstum."

Solides operatives Wachstum in allen Regionen

In der Region Europa stieg ...

