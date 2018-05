BERLIN (Dow Jones)--Terroristische Gefährder dürfen in ihre Heimat abgeschoben werden, auch wenn ihnen dort formal die Todesstrafe droht. Das entschied das Bundesverfassungsgericht und wies damit eine Beschwerde eines Tunesiers zurück. Allerdings müsse sichergestellt sein, dass Todesurteile de facto nicht mehr vollstreckt würden, urteilten die Richter weiter.

Sie definierten gleichfalls die Bedingung, dass der Abgeschobene die Möglichkeit haben muss, eine lebenslängliche Haftstrafe überprüfen zu lassen und somit die Chance auf Wiedererlangung der Freiheit besteht. In verschiedenen Ländern findet sich die Todesstrafe zwar im Strafrechtskatalog, ihre Vollstreckung ist aber für ausgesetzt erklärt. Die Strafe der Verurteilten wandelt sich in lebenslange Haft.

Dem Tunesier wirft sein Heimatland die Beteiligung an Anschlägen vor. In Deutschland wurde gegen ihn wegen der Unterstützung terroristischer Gruppen ermittelt. 2015 kam er als syrischer Flüchtling getarnt in die Bundesrepublik. Im August 2016 ordnete das Oberlandesgericht Frankfurt am Main die Auslieferungshaft gegen ihn an.

Die Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts fällt zusammen mit Krach in der großen Koalition über Abschiebungen. Wenige Wochen nach ihrem Start steht die schwarz-rote Regierungskoalition bereits vor einer Zerreißprobe. Zu Beginn eines Treffens der Fraktionsspitzen von Union und SPD sorgte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt mit seiner Äußerung, eine "Anti-Abschiebe-Industrie" verhindere die Abschiebung von Kriminellen, für heftigen Streit.

SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider sagte im ZDF, er habe sich eigentlich vorgenommen, nicht alles ernst zu nehmen, was von der Union komme. Es werde nun aber "zunehmend schwierig, damit seriös umzugehen".

