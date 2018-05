Ein Veto aus Dänemark könnte die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 noch verhindern. Die USA erhöhen den diplomatischen Druck, um das Projekt zu stoppen.

Die Botschaft von Sandra Oudkirk an die versammelten europäischen Politiker war eindeutig. "Wir sind gegen diese Pipeline. Sie ist geopolitisch schlecht. Es wäre uns lieber, wenn sie nicht gebaut wird", sagte die US-Diplomatin bei einer Veranstaltung im gediegenen Ambiente des Nobelhotels Stanhope im Zentrum von Brüssel vor knapp zwei Wochen. Und die Abgesandte von Präsident Donald Trump ließ auch keinen Zweifel daran, wer aus ihrer Sicht die russische Gasleitung Nord Stream 2 verhindern müsse. "Es kommt auf Dänemark an, dieses Projekt zu stoppen."

Das kleine EU-Land ist zwischen die Fronten eines neuen Kalten Kriegs geraten. In dem geht es vordergründig um Gas, aber vor allem um politischen Einfluss und wirtschaftliche Interessen in Mittel- und Osteuropa. Seit Monaten machen die Amerikaner Druck auf die Europäer, die russische Pipeline durch die Ostsee zu stoppen. Erfolg hatten sie damit wenig, die meisten Genehmigungen liegen jetzt vor. Deutschland hat sein Okay längst gegeben, auch wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel kurz vor ihrem Besuch in Washington Bedingungen für das Projekt forderte. Die Zustimmung aus Kopenhagen aber steht noch aus. Unterbleibt sie, dürfte das ganze Projekt gescheitert sein.

Die dänische Regierung steckt damit in der Zwickmühle. Folgt sie dem Drängen der Amerikaner, versetzt sie damit nicht nur Russland, sondern auch den am Bau der Linie beteiligten europäischen Unternehmen einen schweren Schlag. Widersetzt sie sich, vergrätzt sie den wichtigen Handelspartner USA und etliche Länder in Osteuropa. Für Hans Mouritzen vom Institut für Internationale Studien in Kopenhagen ist Nord Stream 2 deshalb "eine der wichtigsten außenpolitischen Entscheidungen in Dänemark seit dem Kalten Krieg".

Der Druck ist jedenfalls gewaltig. "US-Diplomaten geben sich nicht nur in Brüssel, sondern auch in Kopenhagen die Klinke in die Hand", sagt ein EU-Diplomat. "Ist der eine gerade zur Tür hinaus, kommt der nächste schon zum Fenster herein", beschreibt er die massive Lobbyarbeit der Amerikaner gegen das russisch-europäische Projekt.Hinter Nord Stream 2 stehen der russische Gasriese Gazprom und die westlichen Energiekonzerne Uniper (Deutschland), Wintershall (Deutschland), OMV (Österreich), Engie (Frankreich) und Shell (Niederlande/Großbritannien). Mit jährlich 195 Milliarden Kubikmetern stammt schon jetzt ...

