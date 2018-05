FRANKFURT (Dow Jones)--Mercedes-Benz hat dank erneut starker Verkäufe in China und der anhaltenden Nachfrage nach sportlichen Geländewagen den Absatz im April deutlich gesteigert. Von der Kernmarke verkaufte der DAX-Konzern mit 192.558 Autos 6,6 Prozent mehr. Bei Smart lief es dagegen mit einem Absatzminus von 7,5 Prozent auf 10.128 Fahrzeuge schlechter, wie die Daimler AG mitteilte. Bezogen auf die ersten vier Monate liegt der Zuwachs bei Mercedes-Benz bei 6,2 Prozent, Smart verzeichnete einen Rückgang um 9,4 Prozent.

Besonders starkes Wachstum erzielten die Stuttgarter erneut im größten Einzelmarkt China. Hier kletterten die Verkäufe im April um 20,1 Prozent auf 57.221 Einheiten. In den ersten vier Monaten erzielte Daimler hier ein Plus von 18 Prozent. In Europa verzeichnete das Unternehmen vergangenen Monat dagegen einen Absatzrückgang von 1,4 Prozent. Per Ende April kommt Daimler auf dem Kontinent noch auf ein kleines Plus von 1,2 Prozent.

Eine starke Nachfrage wurde erneut nach SUVs verzeichnet, wo der Absatz im April um 14 Prozent kletterte. Das sei vor allem auf den GLC zurückzuführen, dessen Verkäufe um gut 37 Prozent stiegen.

May 07, 2018

