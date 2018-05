Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Monheim am Rhein (pta017/07.05.2018/10:30) - Die HypoVereinsbank, einer der wichtigsten Fremdkapitalgeber der Weng Fine Art AG, hat ihr Engagement um weitere 1,5 Mio. EUR erhöht. Diese zusätzliche Kreditlinie kann auch von der Tochter WFA Online AG in Anspruch genommen werden, die somit bereits über Kreditfazilitäten von 4,8 Mio. EUR verfügt.



Insgesamt stehen der Gruppe derzeit ca. 10 Mio. EUR Eigenkapital und etwa 20 Mio. EUR Fremdmittel zur Verfügung, die von sieben Banken zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 1,85 % bereitgestellt werden. Die WFA-Gruppe ist damit eines der am solidesten finanzierten Kunsthandelsunternehmen in Europa und sieht sich für die kommenden Expansionsschritte gut gerüstet.



ÜBER DIE WENG FINE ART AG Die Weng Fine Art AG (www.wengfineart.com) mit juristischem Sitz in Krefeld, der Betriebsstätte in Monheim a.Rh. sowie der Tochtergesellschaft WFA Online AG in der Schweiz ist ein führendes international agierendes Kunsthandelsunternehmen. Die gründergeführte Gesellschaft vereint dabei langjährige Expertise im Kunstmarkt mit wirtschaftlichem Know-how. Die Weng Fine Art AG gehört heute zu den kapitalstärksten Kunsthandelsunternehmen in Kontinentaleuropa. Im Fokus stehen international renommierte Künstler des 20. Jahrhunderts wie Andy Warhol, Jeff Koons, Gerhard Richter, Robert Longo, Damien Hirst und Pablo Picasso. Im Stammgeschäft werden gewerbliche Adressen (B2B) beliefert, darunter die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Hinzu kommt seit 2015 die in der Schweizer Tochter WFA Online angesiedelte E-Commerce-Plattform "Weng Contemporary" (www.wengcontemporary.com), über die weltweit graphische und skulpturale Editionen der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler angeboten werden.



(Ende)



Aussender: Weng Fine Art AG Adresse: Rheinpromenade 8, 40789 Monheim am Rhein Land: Deutschland Ansprechpartner: Rüdiger K. Weng Tel.: +49 2173 690870-0 E-Mail: weng@wengfineart.com Website: www.wengfineart.com



ISIN(s): DE0005181606 (Aktie) Börsen: -



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1525681800543



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 07, 2018 04:30 ET (08:30 GMT)