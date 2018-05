Jeder Investor hat seinen bestimmten Stil, allerdings ist es nicht immer einfach zu wissen, welche Art Investor man überhaupt sein sollte oder ist. Ob man sich für Value Investing, Growth Investing, Dividenden, Optionen oder eine andere Strategie entscheidet, hängt wahrscheinlich von den eigenen finanziellen Bedürfnissen, dem Zeithorizont und der persönlichen Risikobereitschaft ab. Value Investing wurde von Warren Buffett, dem CEO und Gründer von Berkshire Hathaway, populär gemacht, der als einer der besten Investoren gilt. Sein Unternehmen konnte in den vergangenen 50 Jahren jährliche Renditen von mehr als 20 % erwirtschaften und hat damit die Wachstumsrate des S&P 500 mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...