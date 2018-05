Frankfurt - Der Kursverlauf der Gemeinschaftswährung gegenüber dem Britischen Pfund zeigt, dass es sich bei der jüngsten Schwäche, die der Euro insbesondere zum US-Dollar an den Tag legt, nicht um eine generelle Erschöpfungsphase handelt, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".

