Elektronikprodukte werden immer kleiner und leistungsfähiger, allerdings steht für die abzuleitende Verlustwärme kaum Platz zur Verfügung und das Wärmemanagement gestaltet sich daher schwierig. Eine Zwangskühlung per Lüfter verbraucht Energie, erzeugt Lärm und zieht Staub an, der zu einem vorzeitigen Ausfall des Bauteils führen kann. Passives Kühlen mit Kühlkörpern ist zwar zuverlässig, benötigt aber Platz und bedeutet mehr Gewicht, was besonders bei portablen Geräten häufig inakzeptabel ist.

Ein erfolgreiches Wärmemanagement führt nicht allein die entstandene Wärme ab, sondern verfolgt einen wirkungsvolleren Ansatz, Verlustwärme von vornherein zu vermeiden. Die Wahl einer geeigneten Topologie und entsprechend ...

