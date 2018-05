Aktie im Fokus - Deutsche Börse

Ein neues 10-Jahreshoch erreichte am Freitag die Aktie der Deutschen Börse. Mit 116,95 Euro setzte die Aktie ein weiteres positives Signal im insgesamt sehr positiven charttechnischen Gesamtbild. In den letzten zwölf Monaten konnten sich die Aktionäre über 25 Prozent, in den letzten drei Jahren sogar über 56 Prozent positive Performance freuen.

Diese Entwicklung könnte auch so weitergehen, insbesondere wenn der Kurs nicht unter 109,60 Euro fällt. Hier verläuft der steile Aufwärtstrend seit vergangenen Herbst. Solange der Kurs weiter zu neuen Rekordständen stürmt, gibt es wohl auf der Short-Seite nichts weiter zu holen.

