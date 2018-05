Henniez VD (awp/sda) - Nestlé Waters will am Standort in Henniez VD 25 Millionen Franken investieren. Die Mineralwasser-Produktion soll mit dem Projekt "H2Orizon 2020" moderner und auch umweltschonender werden. Dies teilte Nestlé Waters am Montag mit. Im Lauf von 2019 sollen die Produktionsstandorte im Ort Henniez am Hauptstandort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...