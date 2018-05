Madrid (ots/PRNewswire) -



- 19 kolumbianische Unternehmen präsentieren das Angebot des Geschäftstourismus und die neue Tourismuskampagne "Kolumbien, das Land der Sabrosura"



Am 16. Mai um 13:30 Uhr wird Julian Guerrero, Vizepräsident für Tourismus von ProColombia, eine Pressekonferenz geben, um die Bedeutung des Geschäftstourismus für das Erbe des Landes im Kontext des Post-Konfliktes zu erläutern



Kolumbien ist das Land der "Sabrosura", dem Land mit mehr als tausend Rhythmen, einschließlich Cumbia, Vallenato, Salsa und Champeta. In diesem Jahr präsentiert die IMEX vom 15. bis 17. Mai ihre neue internationale Kampagne "Kolumbien, das Land der Sabrosura" als eine Hommage an den Musiktourismus.



Kolumbien ist seit neun Jahren in den Top 5 der lateinamerikanischen Destinationen, was die Durchführung von Events angeht. Seit 2009 ist Kolumbien in der Rangliste der International Congress and Convention Association (ICCA) als eines der Länder Lateinamerikas, in dem die meisten internationalen Events durchgeführt werden, um acht Plätze gestiegen und die Events sind von 71 im Jahr 2009 auf 147 im Jahr 2016 gestiegen. Laut dem letzten ICCA-Bericht war Kolumbien das drittplatzierte lateinamerikanische Land in Bezug auf internationale Events.



"Wenn Sie Kolumbien auswählen, um Ihre Veranstaltungen oder Incentive-Reisen zu feiern, haben Sie ein Vermächtnis hinterlassen, das zur Festigung des Friedens beiträgt. Der Tourismus ist ein Werkzeug für die Regionen, die im Begriff sind, sich in eine Kultur des Friedens zu verwandeln. Es ist ein Sektor, der zur nachhaltigen Entwicklung, zur Stärkung der Gemeinschaften in ihren Regionen beiträgt und andere Branchen hervorbringt", versicherte Felipe Jaramillo, Präsident von ProColombia.



Zum ersten Mal wird das lateinamerikanische Land als Partner der IMEX-Gruppe an dem Legacy-Whitepaper teilnehmen, dem jährlichen Dokument der Messe, das sich auf Studien und Trends des internationalen Geschäftstourismus bezieht. Kolumbien wird die Bedeutung des Geschäftstourismus für das Erbe des Landes im Kontext des Postkonfliktes zeigen.



ProColombia ist die Organisation, die für die Förderung von Exporten, internationalen Tourismus, Auslandsinvestitionen und Ländermarken zuständig ist. http://www.colombia.travel



Pressekonferenz: 16. Mai , 13:30 Uhr, Raum Symmetrie 3 auf der IMEX, Halle 8 Ebene 1, Messe Frankfurt



Bildnachweis: ProColombia



Bild: Historisches Zentrum von Cartagena de Indias.



Pressekontakt: Marian Sagredo msagredo@procolombia.co +34-915-776-708