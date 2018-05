Während sich eine Schar von Minenwerten in Nevada positioniert, sieht Para Resources (WKN: A14YF1) eine perfekte, geologisch vergleichbare Ausgangslage in der Wüste von Arizona. Nachdem die lange erwarteten PEA-Daten seit letzter Woche verfügbar sind, solltem diese dem Kurs Beine machen.

Seit unserem letzten Update im August 2017, in dem wir erstmalig über die Gold Road-Projektübernahme geschrieben und betont haben, wie wichtig das Projekt für die Zukunft von Para Resources sei, hat sich vieles zum Positivem bewegt. Darum glauben wir, dass die aktuellen Entwicklungen bei Para Resources ein Update verdient haben. Die Übernahme des Gold Road-Projektes ist für das Unternehmen neben der langsam erfolgreich anlaufenden Mine in Kolumbien, die einen attraktiven Cashflow sichert und das Verwässerungsrisiko der Aktionäre gering hält, ein Highlight.

Kurs spricht aus Tradersicht für eine erneuten Einstieg

Der Aktienpreis Paras kletterte nach einem Zwischentief bei 0,13 CA$ Ende November bisher um satte +77% auf 0,23 CA$. Der Grund für die starke Wiederbelebung des Kurses lag nicht einmal an den Förderprognosen selbst, sondern daran, dass die Verarbeitungsanlage laut dem unabhängigen Ingenieursdienstleister SRK-Consulting einen Wert von 20 Mio. US$ besitzt, wobei die Anlage für 6,8 Mio. US$, von denen wiederum nur 770.000 US$ sofort in bar fällig waren, an Para Resources ging.

Doch eine Goldmine mit Verarbeitungsanlage bringt nur dann einen Mehrwert, wenn auch tatsächlich Gold gefördert wird.

Diesem Schritt kommt Para Resources nun immer näher.

PEA Daten bieten eine sehr positive Überraschung

