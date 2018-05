Die Auftragsbücher der Industrie sind gut gefüllt, doch bei neuen Aufträgen gibt es einen Rückgang. Die Nachfrage aus dem Ausland sinkt.

Für die erfolgsverwöhnte deutsche Industrie wird die Luft immer dünner: Im März erhielt sie wegen der sinkenden Auslandsnachfrage den dritten Monat in Folge weniger Aufträge. Eine so lange Durststrecke gab es zuletzt im Sommer 2015. Die Bestellungen fielen um 0,9 Prozent geringer aus als im Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Montag mitteilte.

Von Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen ein Wachstum von 0,5 Prozent erwartet. "Die Auftragsbücher der Unternehmen sind aber weiterhin sehr gut gefüllt", erklärte das Ministerium. Die Reichweite der Bestellungen liegt derzeit mit 5,6 Monaten auf dem höchsten Niveau seit Beginn dieser Statistik 2015.

"Ein Rückgang von 0,9 Prozent ist eine herbe Schlappe - das tut schon richtig weh", sagte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. "Alles in allem bestätigt sich, dass der Wachstumszenit ...

