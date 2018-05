Linz - Bereits im März signalisierten norwegische Notenbanker eine baldige Erhöhung der Zinsen; eventuell kurz nach den Sommermonaten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der stabile Wirtschaftsausblick in Norwegen spräche dafür. Bei ihrer letztwöchigen Aprilsitzung seien diesbezügliche Töne dann schon etwas verhaltener gewesen. Der Plan eventueller Zinserhöhungen sei aber dennoch nicht weiter nach hinten verschoben worden, sondern man habe betont, die laufenden Wirtschaftszahlen weiterhin genau zu beobachten, um dann im Juni zu entscheiden. Der Kurs der Norweger Krone (NOK) zum Euro sei am Donnerstag von 9,7170 auf 9,6354 deutlich stärker gegangen. Aktuell notiere EUR/NOK bei 9,6200. (07.05.2018/alc/a/a)

