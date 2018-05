Wien - Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) raten die in 2023 fällige 1,625% Senior-Anleihe (ISIN AT0000A1LHT0/ WKN A186FM) der NOVOMATIC AG auf Total Return Basis und Sicht von sechs Monaten.Der Gumpoldskirchener Gaming-Technologiekonzern NOVOMATIC AG (NOVOMATIC) bleibe seiner Akquisitionsstrategie treu. Im abgelaufenen GJ 2017 habe das Unternehmen rund 200 Mio. EUR für Zukäufe ausgegeben, darunter Akquisitionen in Deutschland (u.a. Casino Royal mit 126 Spielhallen), Italien und der CEE-Region. Im Januar 2018 sei mit dem Closing für den Erwerb von 52% (vereinbarter Kaufpreis: 473 Mio. Australische Dollar) an der australischen Ainsworth Game Technology Ltd. (AGT) der nächste Deal endgültig abgeschlossen worden.

