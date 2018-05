Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für BMW nach ersten Schätzungen für monatliche Pkw-Zulassungszahlen in Westeuropa von 78 auf 77 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Im April zeichneten sich für die Branche ein Plus von 9,1 Prozent und Zugewinne in allen Regionen ab, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Montag vorliegenden Studie. PSA und Volkswagen dürften sich am besten geschlagen haben, BMW dagegen am schlechtesten. Bei BMW nähmen die Risiken trotz des Schwungs durch neue Modelle zu. So dürften die Entwicklungskosten steigen. Hinzu kämen Kosten für das Hochfahren einer Fabrik in Mexiko./gl/mis Datum der Analyse: 07.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2018-05-07/11:11

ISIN: DE0005190003