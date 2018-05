Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Metro AG vor endgültigen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 12,80 Euro belassen. Der Handelskonzern habe schon im April zusammen mit einer Gewinnwarnung vorab über das operative Ergebnis (Ebitda) im ersten Halbjahr informiert und dürfte nun über ein schwaches Quartal berichten, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen für den Gewinn je Aktie (EPS) seien in Gefahr./gl/mis Datum der Analyse: 07.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2018-05-07/11:15

ISIN: DE000BFB0019