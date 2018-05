Die Nanogate SE (ISIN: DE000A0JKHC9), ein weltweit führender Spezialist für designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten, ergänzt ihr Leistungsportfolio und stärkt die Design- und Engineering-Kompetenz des Konzerns.

Dazu vereinbarte Nanogate die Übernahme der Holzapfel Engineering Team GmbH (heT) mit Sitz in Böblingen. Ziel ist es, gemeinsam hochwertige Kunststoffkomponenten der nächsten Generation komplett zu entwickeln und in der Gruppe als integrierte Systeme zu produzieren. Nanogate verspricht sich von dem Wachstumsschritt eine nachhaltige Stärkung der Wettbewerbsposition. Der Konzern setzt damit weiter auf seine Strategie, sich als vollständig integrierter Systemanbieter zunehmend auf die Entwicklung und Fertigung komplexer Komponenten mit hoher Designrelevanz zu fokussieren. Mit der neuen Beteiligung stärkt Nanogate seine Marktposition im Automobil- wie auch im Industriegeschäft weiter. Erhebliches Potential besteht vor allem in den Zielmärkten Automotive, Aerospace und Home Appliance, gerade auch international.

Die Transaktion soll bereits in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. Der Kaufpreis ...

