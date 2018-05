SK last day L&S- Indikation Air Berlin AB1 0.03 (06.05.) 0.04/ 0.04 48.39% 10:55:11 Klondike Gold LBDP 0.15 (04.05.) 0.15/ 0.18 10.33% 10:31:51 S&T SANT 21.70 (04.05.) 23.14/ 23.18 6.73% 11:02:17 Vestas VWS 54.28 (04.05.) 57.74/ 57.86 6.48% 11:02:14 Phoenix Solar PS4 0.08 (04.05.) 0.08/ 0.09 5.90% 10:55:11 Noratis NUVA 27.80 (04.05.) 26.61/ 27.19 -3.24% 10:46:51 UBS UBSN 13.87 (04.05.) 13.34/ 13.35 -3.79% 11:02:26 QSC QSC 1.67 (04.05.) 1.57/ 1.57 -6.00% 11:01:24 SolarWorld SWV 0.38 (04.05.) 0.34/ 0.38 -7.05% 11:00:51 Folli Follie FFGRP 10.74 (04.05.) 8.04/ 8.16 -24.59% 11:02:18 S&T 04.05 13:56 Junolyst | LMS1992Top Pics of the Year > Q1-Zahlen...

Den vollständigen Artikel lesen ...