Frankfurt am Main / Oberstdorf (ots) - Die Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH, Frankfurt, ein führendes Beratungshaus für Unternehmenstransaktionen im Mittelstand hat die minCam GmbH, Oberstdorf, bei der Übernahme durch die Harald Quandt Industriebeteiligungen GmbH beraten. minCam ist ein führendes Unternehmen für optische Rohrinspektionssysteme.



"Mit minCam haben wir erneut einen technologischen Weltmarktführer erfolgreich bei der Lösung der mittelfristigen Unternehmensnachfolge beraten. Es freut uns, dass als Ergebnis des von uns durchgeführten strukturierten Veräußerungsprozesses mit Harald Quandt Industriebeteiligungen ein äußerst namhafter Erwerber für minCam gewonnen wurde, um das geplante starke Wachstum der Gesellschaft zu realisieren", so die beiden geschäftsführenden Gesellschafter der Deutschen Mittelstandsfinanz, Dr. Patrick Schmidl und Michael Dirkes.



"Mit Hilfe der Deutschen Mittelstandsfinanz habe ich in Harald Quandt Industriebeteiligungen einen perfekten Partner für mein Unternehmen gefunden, um das innovative Produktportfolio von minCam für zusätzliche Branchen und Anwendungsfelder weiterzuentwickeln", sagt Hermann Fritz, Gründer und Geschäftsführer von minCam. "Zusammen mit Harald Quandt Industriebeteiligungen können wir uns mit unserer anerkannten Produktqualität "Made in Germany" international noch stärker etablieren und somit den erfolgreichen Wachstumspfad der vergangenen Jahre weiterverfolgen. Im Rahmen des von der Deutschen Mittelstandsfinanz betreuten Verkaufsprozesses hat mich der Ansatz von Harald Quandt Industriebeteiligungen als langfristiger Gesellschafter und das Netzwerk der Familie Quandt überzeugt."



Die Kamerasysteme von minCam zeichnen sich insbesondere durch ihre hohe Wertigkeit, Robustheit und Zuverlässigkeit aus. Die vergleichsweise kleinen und kurzen Kameraköpfe gestatten zudem eine exzellente Bogengängigkeit. Dank der Plattformstrategie von minCam verfügen die Produkte über einen besonders hohen Individualisierungsgrad.



Hermann Fritz bleibt dem Unternehmen operativ erhalten und am wirtschaftlichen Erfolg der Firma beteiligt. Zu den finanziellen Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



Über Deutsche Mittelstandsfinanz



Die Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH, Frankfurt, ist ein führendes Beratungsunternehmen für Unternehmenstransaktionen im Mittelstand. Zu den Schwerpunkten der Deutschen Mittelstandsfinanz gehört die Beratung bei Unternehmenskäufen und -verkäufen ("M&A-Beratung") sowie bei der Unternehmensnachfolge. Deutsche Mittelstandsfinanz ist Teil der DMF Group, zu welcher mit der DMF Capital GmbH auch ein mittelständisches Beteiligungshaus gehört. Näheres zur DMF Group finden Sie unter: www.dmf-group.de.



Über minCam



Die minCam GmbH, Oberstdorf ist ein führendes Unternehmen im Bereich der optischen Rohrinspektionssysteme. Das Unternehmen ist spezialisiert auf sogenannte Schiebekamerasysteme, die primär in kleineren Rohren Anwendung finden. Die Kamerasysteme werden zum Beispiel im Bereich Frischwasser, Abwasser, Brunnen, Hohlraum und Maschinenbau eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.mincam.de.



OTS: Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/110326 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_110326.rss2



Pressekontakt: Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH Dr. Patrick Schmidl Michael Dirkes Geschäftsführende Gesellschafter Eysseneckstr. 4 60322 Frankfurt Tel. 069 - 95421264 patrick.schmidl[at]dmfin.com michael.dirkes[at]dmfin.com www.dmfin.com