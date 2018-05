Der Danske Bank Chefanalyst Valtteri Ahti wirft einen Blick auf die Aussichten des Pfund Sterling. GBP Aussichten "Für das GBP wird das wichtigste Ereignis dieser Woche das Treffen der Bank of England (BoE) am Donnerstag sein. Am Freitag haben wir unsere Aussichten dahingehend geändert, dass wir nicht mehr mit einer BoE Zinserhöhung rechnen. Stattdessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...