Der Autovermieter Sixt hat laut der Commerzbank nach dem Rekordjahr 2017 noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Der Autovermieter werde wohl auf einem profitablen Wachstumskurs bleiben, schrieb Analystin Sabrina Taneja in einer am Montag vorliegenden Studie unter dem Titel "Stark, stärker, Sixt". Sie verwies auf die internationalen Aktivitäten und hauseigene Innovationen etwa im Bereich Carsharing als wichtigste Treiber.

Taneja berücksichtigte diese Faktoren und den zuletzt nach oben geschraubten Jahresausblick von Sixt in ihren Schätzungen. Ihre Erwartungen für den Umsatz in den Jahren 2018 bis 2020 erhöhte die Expertin im Schnitt um 5 Prozent und jene für den Vorsteuergewinn um 9 Prozent. Auch die Markterwartungen dürften steigen.

Die Expertin hob das Kursziel von 93 auf 125 Euro an und bestätigte ihre Kaufempfehlung. Sie traut den Papiere eine Fortsetzung der Rekordjagd zu. Sie stiegen am Montag auf eine Bestmarke von 111 Euro. Das Kursziel bezieht sich auf einen Zeitraum von zwölf Monaten.

Sixt hatte 2017 einen Rekordgewinn vor Steuern erzielt und strategischen Fortschritten gemacht. Das Unternehmen will künftig seine Mobilitätsangebote kombinieren und das Tempo mit einer steigenden Nachfrage im Auslandsgeschäft hoch halten. Ende April hob es dann Jahresgewinnprognose an. Allein seither haben die Anteilsscheine rund ein Viertel an Wert gewonnen./tih/mis/jha/

Analysierendes Institut Commerzbank. Datum der Analyse: 07.05.2018

ISIN DE0007231326

AXC0111 2018-05-07/11:32