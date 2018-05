Die Gefahr eines Handelskriegs hat auch die Börsianer längst erfasst. Nach Ansicht von Investoren wird die Konjunktur im Euroraum leiden.

Börsianer bewerten die Konjunktur in der Euro-Zone wegen der Gefahr eines Handelskriegs so schlecht wie seit über einem Jahr nicht mehr. Das entsprechende Barometer fiel im Mai um 0,4 auf 19,2 Punkte, wie die Investment-Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer Umfrage unter knapp 1000 Investoren mitteilte.

Das ist bereits der vierte Rückgang in Folge, durch den das ...

