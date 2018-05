Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt pendelt zum Wochenstart in einer engen Spanne um den Schlusskurs vom Freitag, wobei er sich zuletzt etwas deutlicher im Plus etablierte. Den freundlichen Vorgaben aus Übersee stehen eher enttäuscht aufgenommene Daten aus Deutschland gegenüber. Zudem ist die Börse in London wegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...