Wien - In den nächsten Tagen ist der US-Datenkalender dünn besetzt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Marktteilnehmer würden sich hauptsächlich auf die Verbraucherpreiszahlen (Do.) für April konzentrieren. In der Abgrenzung ohne Energie und Nahrungsmittel - so genannte Kernrate - rechnen die Analysten der RBI mit einem Plus im Vormonatsvergleich von knapp 0,2% p.m. Die Vorjahresrate dürfte um einen weiteren Zehntel Prozentpunkt auf 2,2% klettern. Da im April die Kraftstoffpreise stärker gestiegen seien als es dem saisontypischen Muster entspreche, dürfte der Verbraucherpreisindex um 0,2% bis 0,3% p.m. zulegen. Die Inflationsrate dürfte bei 2,4% p.a. verharren. Abseits der Inflationsdaten sei noch das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan (Fr.) für Mai erwähnenswert. Die Analysten der RBI rechnen mit einem in etwa unveränderten Wert gegenüber April.

