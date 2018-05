Baltimore - Seit vergangener Woche dürfen ausländische Investoren auch in indische Anleihen investieren, die eine kürzere Fälligkeit als drei Jahre haben, so die Experten von Legg Mason.Laut Wontae Kim, Research Analyst bei der auf Anleihen spezialisierten Legg Mason-Tochtergesellschaft Western Asset Management, seien das freudige Nachrichten für Anleger: "Die Entscheidung der indischen Notenbank ist deshalb erfreulich für ausländische Investoren, weil sie so Zugang zu in Rupien denomierten Anleihen erhalten, ohne befürchten zu müssen, die eigenen Quotengrenzen nicht einzuhalten. Zudem kann man als Investor durch die lokalen Anleihen mit weniger als drei Jahren Laufzeit auch taktischere Positionen eingehen - insbesondere bei den ganz kurzen Laufzeiten."

