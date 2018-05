Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DataStax veröffentlicht Leitfaden zu verteilten Cloud-Datenbanken(press1) - München, 07. Mai 2018 - DataStax [1], der führende Anbietereiner verteilten Always-On-Datenbank auf Basis von Apache Cassandra,stellt eine neue Publikation vor: "Designing a Distributed Cloud DatabaseFor Dummies [2]".Autor Patrick McFadin, Vice President Developer Relations von DataStax,geht darin zwei Fragen nach: Wie können Unternehmen mit modernen, aufverteilten Cloud-Datenbanken basierenden Anwendungen und Datenmodellen dieErwartungen ihrer Kunden erfüllen und übertreffen? Und warum sindtraditionelle Architekturen wie z. B. relationale Datenbanken nicht mehrdie richtige Antwort auf die Herausforderungen der Right-Now-Ökonomie?"Bei der Right-Now-Ökonomie geht es eigentlich nur um Eines: umAnwendungen, die reibungslos laufen, ständig verfügbar sind und hochgradigpersonalisierte Echtzeitinteraktionen bieten", fasst McFadin zusammen."Der einzige Weg zu diesem Ziel führt über eine verteilteDatenbankarchitektur für die Hybrid-Cloud. Unser Leitfaden erklärtübersichtlich und leicht verständlich, wie sich dieses Ziel erreichenlässt."Und dies sind die Themen:- Warum Unternehmen verteilte Cloud-Datenbanken brauchen- Welche Anforderungen moderne Anwendungen an Cloud-Datenbanken stellen- Wie wichtig die Datenautonomie ist- Warum traditionelle Datenbanken für heutige Anwendungen nicht mehr inFrage kommen- Was nach traditionellen Datenbanken kommt und welche Vorteile Multi-Modell-Datenbanken bieten"Das Datenbankmanagement erlebt eine Zeitenwende. Alte Antworten bringenuns hier nicht weiter. Gefragt sind vielmehr Technologien, mit denen sichdie hohen Ansprüche der Right-Now-Kundschaft erfüllen lassen", so McFadin."Mit unserem Leitfaden holen wir den Leser in seiner jetzigen Situationmit seiner jetzigen Technologie ab und zeigen ihm auf, wo sich seinDatenbankmanagement besser heute als morgen befinden sollte: beiverteilten Multi-Modell-Datenbanken, mit denen er attraktive Always-On-Applikationen bereitstellen kann."Interessenten können die Publikation hier [2] herunterladen.Zusätzlich verweist DataStax auf den DataStax Solution Day am 19. Juni 2018im Hotel INNSIDE Frankfurt Ostend in Frankfurt sowie am 21. Juni 2018 inden Highlight Towers in München. Im Rahmen der Veranstaltung besteht dieMöglichkeit zu einem Hintergrundgespräch mit Patrick McFadin.Über DataStaxDataStax unterstützt Right-Now Unternehmen mit der ständig verfügbaren,verteilten Cloud-Datenbank, die auf Apache Cassandra basiert und fürhybride Clouds entwickelt wurde. DataStax Enterprise ist die Grundlage fürEchtzeitanwendungen in großem Maßstab und ermöglicht Endkunden- sowieUnternehmensanwendungen, die reaktionsschnelles und sinnvolles Engagementbieten, egal wo er sich der Nutzer gerade aufhält.Unser Produkt bietet Unternehmen zudem volle Datenautonomie, so dass siedie Kontrolle und das strategische Eigentum an ihrem wertvollsten Asset ineiner hybriden Cloud-Welt behalten können. DataStax unterstützt mehr als400 der weltweit führenden Marken wie Capital One, Cisco, Comcast, eBay,McDonald's, Microsoft, Safeway, Sony, UBS und Walmart bei derTransformation ihrer Geschäfte durch Right-Now-Anwendungen, die sich aufUnternehmensoptimierung und Kundenzufriedenheit konzentrieren. Für weitereInformationen besuchen Sie DataStax.com und folgen Sie uns auf @DataStax.DataStax is a registered trademark of DataStax, Inc. and its subsidiariesin the United States and/or other countries. Apache Cassandra is atrademark of the Apache Software Foundation or its subsidiaries in Canada,the United States, and/or other countries.Pressekontakteloquenza pr gmbhSvenja Op gen Oorth/Tobias Jost/Susanne LeistenEmil-Riedel-Straße 1880538 MünchenTel.: 089 2420380mailto:datastax@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

