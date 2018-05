Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt pendelt zum Wochenstart in einer engen Spanne um den Schlusskurs vom Freitag, wobei er sich zuletzt etwas deutlicher im Plus etablierte. Den freundlichen Vorgaben aus Übersee stehen eher enttäuscht aufgenommene Daten aus Deutschland gegenüber. Zudem ist die Börse in London wegen eines Feiertages geschlossen, womit Impulse von dort ausbleiben.

Ein wirklich beherrschendes Thema gebe es an diesem Tag nicht, vielmehr sei es eine Art Potpourri, heisst es im Handel. So gehörten die freundlichen Vorgaben - speziell der Wall Street nach dem Arbeitsmarktbericht am Freitag - zu den Stützen. Dem stehen etwa die Ölpreise gegenüber, die zuletzt auf ein Dreijahreshoch gestiegen waren. Hier befürchten Anleger, dass die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen könnten. Am Wochenende hatte der iranische Präsident Hassan Ruhani die Vereinigten Staaten vor einem solchen Schritt gewarnt. Aber auch die Auftragseingänge der deutschen Industrie werden als potenzieller Stimmungsdämpfer gesehen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 11.00 Uhr um 0,16 Prozent höher bei 8'918,02 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,24 Prozent auf 1'475,94 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,49 Prozent auf 10'610,76 Stellen.

Während

