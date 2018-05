Die 13. Houskapreisverleihung der B&C Privatstiftung ging in diesem Jahr am 26. April 2018 im Museumsquartier in der Halle E in Wien über die Bühne. Es war ein rauschendes Fest der Forschung und der Wirtschafts-Kapazunder. 400.000 Euro Preisgeld galt es insgesamt auszuschütten. Die Halle war gesteckt voll, sogar hinterm Vorhang hatten Gäste Platz genommen. Danach wurde von allen was Rang und Namen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...