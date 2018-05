Den Wirkungsgrad der monokristallinen Solarzellen haben die beteiligten Institute und Unternehmen dabei auf mehr als 22 Prozent gesteigert. Auf dessen Basis produzierten die Forscher ein Modul mit 120 Halbzellen und einer Ausgangsleistung von 318 Watt.Ein Konsortium aus Unternehmen und Instituten, das sich für das Forschungsprojekt "AdmMo" zusammengeschlossen hat, arbeitet derzeit aktiv an der Weiterentwicklung der kristallinen Photovoltaik-Technologie. Es habe nun zwei wichtige Ziele erreichen können, teilte der Bundesverband Solarwirtschaft am Montag mit. So sei es gelungen, monokristalline ...

