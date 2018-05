Baierbrunn (ots) -



"Wer wüsste besser als die Generation 60 plus, wie schnell die Zeit vergeht. Was 10, 20 oder 40 Jahre her ist, war gefühlt vorgestern", schreibt Claudia Röttger, Chefredakteurin des Senioren Ratgeber, im Editorial des Jubiläumshefts von Deutschlands meistgelesenem Senioren-Titel. So mag es auch manchem gehen, der die Mai-Ausgabe des Senioren Ratgeber in Händen hält: Dieses abwechslungsreiche, frische und warmherzige Magazin, das fünf Millionen Menschen zu ihrer Lieblingslektüre zählen, soll seit vier Jahrzehnten auf dem Markt sein? Die deutsche Medienlandschaft schon ähnlich lange bereichern wie die "Tagesthemen" oder die "Sesamstraße"?



"Der Senioren Ratgeber kann mit Fug und Recht behaupten, dass er älter geworden und trotzdem jung geblieben ist", berichtet Chefredakteurin Claudia Röttger. "So wie sich das Bild vom Älterwerden und den älteren Menschen gewandelt hat, ist auch der Senioren Ratgeber immer mit der Zeit und seinen Lesern gegangen. Tatsächlich gab es noch nie eine Seniorengeneration, die so fit und lebensfroh wie die heutige war, das belegt die Altersforschung. Dieser Vielfalt und Neugierde der heutigen Generation 60 plus bietet unser Magazin jeden Monat spannende Lektüre und hilfreiche Ideen zu den Themen Gesundheit, Wohlbefinden, Wohnen, Recht und Lebensqualität."



Gefeiert wird das Jubiläum im Heft mit der großen Titelgeschichte "Willkommen im Club - die Erfolgsgeschichte einer lebensfrohen Generation", einem Jubiläums-Rätsel und dem eingangs zitierten Editorial der Chefredakteurin, die schon gespannt ist, was die nächste Dekade bringen wird.



Hintergrund:



Der Senioren Ratgeber erscheint seit 1978 im Wort & Bild Verlag und erreicht bei einer monatlichen Auflage von 1.698.283 verkauften Exemplaren (IVW I/2018) 5,1 Millionen Leser (AWA 2017). Das Monatsmagazin aus der Apotheke ist seinen Lesern ein zuverlässiger Partner und Begleiter im Alltag: Themenschwerpunkte des unterhaltsamen Magazins sind Rat und Hilfe bei Gesundheitsfragen, praktische Tipps zu Bewegung und Ernährung, Ratschläge zum sicheren Wohnen, zu rechtlichen Aspekten sowie der allgemeinen Lebensqualität. Er wird von 19,9 % aller ab 60-Jährigen in Deutschland gelesen, verfügt über eine außergewöhnlich hohe Leser-Blatt-Bindung und ist damit der erfolgreichste Titel im 50-plus-Segment. Von der BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V.) wurde er mit einem Zertifikat für seinen Einsatz bei der Berücksichtigung der Bedürfnisse älterer Menschen ausgezeichnet. Weiterführende Infos finden die Leser auch unter www.senioren-ratgeber.de.



