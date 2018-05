Paris - An Europas Aktienmärkten haben die Anleger nach den Gewinnen zum Wochenschluss eine Verschnaufpause eingelegt. Die wichtigsten Indizes bewegten sich am Montag kaum vom Fleck, zudem blieb die Börse in London wegen eines Feiertages geschlossen.

Der EuroStoxx 50 verharrte nahezu bei 3550,48 Punkten, nachdem der Leitindex der Eurozone am Freitag noch von positiv aufgenommenen Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt profitiert hatte. Seit seinem bisherigen Jahrestief Ende März hat das Börsenbarometer inzwischen rund 9 Prozent gewonnen. Der CAC 40 in Paris rückte am Montag um 0,04 Prozent auf 5518,15 Punkte vor.

Anleger befürchteten derweil weiterhin, dass die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen könnten. Am Wochenende hatte der iranische Präsident Hassan Ruhani die Vereinigten Staaten vor einem solchen Schritt gewarnt. Dies wäre ein historischer Fehler, den Washington ...

Den vollständigen Artikel lesen ...