Die Solarisbank mischt den Finanzplatz auf. Erstmals kooperiert mit der türkischen Albaraka-Bank ein ausländisches Institut mit den Berlinern.

Die Solarisbank hat einen Coup gelandet. Erstmals setzt eine ausländische Bank auf die digitale Plattform des Berliner Finanztechnologie-Unternehmens, um Privatkunden in Deutschland anzusprechen.

"Die türkische Bank Albaraka Türk will Dienstleistungen für Privatkunden in Deutschland auf der Basis unserer Bank-Lizenz anbieten", sagte der Vorstandschef der Solarisbank, Roland Folz, in einem Gespräch mit dem Handelsblatt. Offiziell soll das Projekt im Juli starten. Dann steht Kunden ein volldigitales Mobile-Banking-Angebot mit Konto, Debitcard sowie Überweisungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Das Angebot richtet sich in erster Linie an Türken in Deutschland und deutschstämmige Türken - eine Zielgruppe, die rund fünf Millionen Menschen umfasst. Die Finanzgeschäfte sollen sich dabei am Wertekanon ...

