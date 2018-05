Die zuletzt verbesserte Stimmung hält am Montag bei großen europäischen Halbleiterwerten an. Im Dax rückten die Aktien von Infineon allen voran um 2,90 Prozent auf 23,39 Euro vor - und erreichten so ihr höchstes Niveau seit fast zwei Monaten. Die Titel der Konkurrenten AMS und STMicroelectronics kletterten an den Börsen in Zürich und Paris jeweils in einem ähnlichen Umfang.

Bei Infineon erhöhte JPMorgan-Experte Sandeep Deshpande in seiner neuesten Studie seine Gewinnprognosen und blieb bei seiner optimistischen Haltung zur Aktie. Die Kurserholung bei den Branchenwerten insgesamt erhielt derweil neue Nahrung von erfreulichen internationalen Vorgaben: Am Freitag waren die Chipwerte in New York bereits deutlich angezogen. Aktien von Qualcomm zum Beispiel hatten an der Nasdaq-Börse mit mehr als 4 Prozent zu den größten Gewinnern gezählt.

Zu der guten globalen Branchenstimmung trägt neuerdings auch der iPhone-Hersteller Apple bei, der mit seinen Smartphones als wichtiger Wegweiser für die Branche gilt. Sorgen um die Nachfrage nach dem Kernprodukt hatte der Technologiekonzern in der Vorwoche eindrucksvoll widerlegt. Am Freitag hatte dann Börsen-Guru Warren Buffett mit einer Anteilsaufstockung bei Apple nochmals für deutliche Kursgewinne gesorgt./tih/jha/

