In der letzten Woche teilte Fraport mit, konzernweite Klimaschutzziele festgelegt zu haben. Bis zum Jahr 2030 sollen die Emissionen von Kohlendioxid (CO2) im Konzern um mehr als 40 Prozent sinken. Fraport setzte sich ein konkretes Ziel von 125.000 Tonnen CO2. Im vergangenen Jahr summierten sich diese Emissionen noch auf rund 210.000 Tonnen. Während die Emissionen sinken sollen, steigen die Passagierzahlen weiter. Im März profitierte der Flughafenbetreiber von einem größeren Angebot und früheren Osterfeiertagen. Am Flughafen Frankfurt wurden im März rund 5,5 Millionen Passagiere abgefertigt, das entsprach einem Plus von 13,2 Prozent zum Vorjahresmonat. Im ersten Quartal lag der Anstieg bei 10 Prozent auf 14,4 Millionen.

Umkehr an Unterstützung

