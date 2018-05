Zürich (ots) -



- Hinweis: Der Jahresbericht kann kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100004597 heruntergeladen

werden -



Jahresbericht 2017 des Ombudsman der Schweizer Reisebranche



Im Bericht zum vergangenen Jahr finden Sie Informationen zu den

Schwerpunkten der Rückfragen in Zusammenhang mit Reisen. Das Jahr

2017 war abgesehen von der Insolvenz der Air Berlin ein eher ruhiges

Jahr. Dennoch hatte die Ombudsstelle wie jedes Jahr viele

interessante Fälle zu bearbeiten. In der Mehrzahl der Fälle ging es

um Klärung von Sachverhalten oder das Vermitteln von Ratschlägen. Die

Vermittlung bei Streitigkeiten und eine Erhöhung von Rückerstattungen

konnte wiederum in vielen Fällen gewährleistet werden.



Originaltext: Ombudsman der Schweizer Reisebranche

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100004597

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100004597.rss2



Kontakt:

franco.muff@ombudsman-touristik.ch

Tel. 044 485 45 35