Zürich (ots) - Der heute veröffentlichte «Prämienreport» von

Helsana beleuchtet die Prämienentwicklung in der Schweiz und zeigt,

wie hoch die tatsächlichen Prämienbelastungen von Versichertengruppen

sind. Die Analysen bilden kantonale Unterschiede und Verhaltensweisen

von Prämienzahler ab. Ferner wird die Frage der Solidarität behandelt

und dargelegt, wie sich diese nach 20 Jahren

Krankenversicherungsgesetz verändert hat. Der Report hält spezifische

Fakten rund um die Prämien bereit und soll zu einer faktenbasierten

Prämiendiskussion anregen.



Die steigenden Gesundheitskosten sind ein Dauerthema, doch oft

greift die hiesige Prämiendiskussion zu kurz: Sie beruht auf

nicht-repräsentativen Grössen wie der Durchschnittsprämie im

Standardmodell. Helsana beleuchtet das Thema mit dem heute

veröffentlichten «Prämienreport» aus verschiedenen Blickwinkeln und

zeigt neue Fakten auf. Der Bericht legt dar, wie hoch die

tatsächliche Prämienbelastung nach Bevölkerungs- und

Versichertengruppen ist und zeigt das Versichertenverhalten im

Krankenversicherungsmarkt auf. Er widmet sich ausserdem den

verschiedenen Facetten der Solidarität im Gesundheitswesen und

demonstriert, wie sie sich in ihren Ausprägungen gewandelt hat. Dazu

gehört auch eine statistische Betrachtung zu Prämienverbilligungen

und Prämienausständen, die kantonale Unterschiede zutage fördert.



Der Solidarbeitrag der gesunden Prämienzahler steigt



Der Versicherungsmarkt war in den letzten 20 Jahren starken

Veränderungen unterworfen. So zeigen die Analysen: Die Solidarität im

Gesundheitswesen hat sich vergrössert: Der Solidarbeitrag der

gesunden Prämienzahler an die eher kranken Prämienzahler hat

zugenommen. Weiter stossen alternative Versicherungsmodelle (AVM) auf

grosse Resonanz. AVM-Modelle sind heute Standard und das

Standardmodell die Ausnahme: Zwei Drittel der Versicherten wählen ein

alternatives Versicherungsmodell und bleiben dem Modell über Jahre

treu. Die Auswertungen zeigen aber auch, dass das

Optimierungspotenzial bei der Modellwahl bereits weitestgehend

ausgeschöpft ist.



Der Prämienreport ist Ausdruck des Engagements von Helsana.

Helsana will einen Beitrag zu mehr Transparenz im Gesundheitswesen

leisten und eine faktenbasierte Diskussion rund um Kosten und Prämien

auslösen.



Lesen Sie mehr unter: www.helsana.ch/praemienreport



