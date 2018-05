Unterföhring (ots) -



7. Mai 2018. 3413 Tage nach dem vermeintlichen Serienfinale kehren "Will & Grace" mit neuen Folgen ins deutsche TV zurück: ProSieben zeigt die neunte Staffel der Kult-Sitcom ab Mittwoch, 9. Mai 2018, um 21:15 Uhr in Doppelfolgen. Zum Start läuft die Serie einmalig mit vier neuen Episoden. Grace-Darstellerin Messing fühlt sich trotz der langen Pause am Set noch immer "warm und behaglich". Und auch TV Today freut sich über das gelungene Revival: "Als wären sie nie weg gewesen".



Elf Jahre später ...



Nach ihrer Scheidung zieht die Innenarchitektin Grace Adler (Debra Messing) wieder bei ihrem besten Freund, dem schwulen Anwalt Will Truman (Eric McCormack), ein. So schlecht es auch im Privatleben zu laufen scheint: Mit Hilfe ihrer noch immer unfähigen Assistentin, der stinkreichen und egozentrischen Karen Walker (Megan Mullally), ergattert Grace einen prestigeträchtigen Auftrag. Beruflich weniger erfolgreich läuft es für Wills besten Freund, den homosexuellen Schauspieler Jack McFarland (Sean Hayes). Doch der sorgt ohnehin mit seinem Privatleben für die skurrilsten Situationen ...



Der neue Serien-Mittwoch am 9. Mai 2018 auf ProSieben: 20:15 Uhr: "Grey's Anatomy" - eine neue Folge der 14. Staffel 21:15 Uhr: "Will & Grace" - Start der 9. Staffel mit vier Folgen



Der neue Serien-Mittwoch am 16. Mai 2018 auf ProSieben: 20:15 Uhr: "Grey's Anatomy" - eine neue Folge der 14. Staffel 21:15 Uhr: "Will & Grace" - zwei neue Folgen der 9. Staffel 22:10 Uhr: "New Girl" - Start der finalen 7. Staffel in Doppelfolgen



