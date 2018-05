Wer selten krank ist, wird bei der Deutschen Post eher entfristet. Die Kritik an diesem Vorgehen des Konzerns wird nun schärfer.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat das Vorgehen der Deutschen Post AG bei der Entfristung von Arbeitsverträgen kritisiert, sieht aber keine rechtliche Handhabe dagegen. "Es ist arbeitsrechtlich leider nicht angreifbar", sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann am Montag in Berlin. "Aber es ist moralisch höchst verwerflich, dass man die Entfristung von Arbeitsverträgen daran koppelt, wie gesund oder wie selten krank die Beschäftigten bei der Deutschen Post sind."

Er ergänzte: "Da ist es wirklich an der Zeit, dass mit diesem Unfug aufgeräumt wird." Am Wochenende war bekanntgeworden, dass nach internen Vorgaben der Post Brief- und Paketboten binnen zwei Jahren nicht mehr als 20 Tage krank gewesen sein dürfen, wenn sie nach einer befristeten Beschäftigung einen Festvertrag bekommen möchten.

Hoffmann begrüßte, dass Bundesfinanzminister Olaf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...