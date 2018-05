Wladimir Putin ist zum vierten Mal als russischer Präsident vereidigt worden. Im prächtigen Großen Kremlpalast legte er den Eid auf einer goldverzierte Ausgabe der Verfassung ab. Eine zarenähnlich Inszenierung.

Der Weg zur Vereidigung ist für Wladimir Putin immer lang und einsam. Im prächtigen Großen Kremlpalast in Moskau öffnen Soldaten in Paradeuniform ihm die großen Türen. Er durchquert allein Saal um Saal. Er geht vorbei an seinen versammelten Getreuen, um nicht zu sagen, an seinem Hofstaat. Im Andreas-Saal, und so wird es auch an diesem Montag sein, legt er dann den Amtseid ab. Er gelobt, "dem Volk treu zu dienen", die Freiheits- und Menschenrechte, die Verfassung und die Souveränität Russlands zu schützen.

Der 65-Jährige legte am Montag im Großer Kremlpalast seinen Eid mit einer Hand auf einer goldverzierte Ausgabe der Verfassung ab. Zu den Gästen gehörte der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder. Zu einer Zarenkrönung fehle nur noch die Salbung, schrieb das Boulevardblatt "Moskowski Komsomolez" vorab despektierlich. Tatsächlich hat Wladimir Putin, geboren in Leningrad (heute St. Petersburg), ehemaliger sowjetischer Geheimagent, eine Machtfülle erreicht, die jener der alten Zaren ähnelt. Nun geht er in eine neue - der Zählung nach vierte - Amtszeit, in der sich viele Fragen auftun.

In 18 Jahren Herrschaft über das größte Land der Welt hat Putin die Macht auf sich zugeschnitten. Im Saal sitzen die Männer und wenigen Frauen, die Russland für ihn kontrollieren: sein Sprecher Dmitri Peskow die Medien, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...