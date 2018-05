Die Baader Bank hat Nestle mit Blick auf den angekündigten Kauf des Handelsgeschäfts von Starbucks auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Franken belassen. Mit der Transaktion baue der Schweizer Lebensmittelhersteller seine weltweite Führungsstellung im Kaffeebereich aus und verstärke sich in Nordamerika, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/la

Datum der Analyse: 07.05.2018

ISIN CH0038863350

AXC0133 2018-05-07/12:28