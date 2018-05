Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Bayer nach Quartalszahlen von 120 auf 118 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern sehe sich nach wie vor starkem Gegenwind ausgesetzt, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung entspreche in etwa der der Konkurrenz. Kurstreiber sieht der Experte derzeit keine./ajx/la Datum der Analyse: 07.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-05-07/12:38

ISIN: DE000BAY0017