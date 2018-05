Das Magazin "Spiegel Expedition" erscheint am Dienstag (8. Mai) zum ersten Mal. Die Premieren-Ausgabe widmet sich Alexander von Humboldt, wie der Spiegel Verlag am Montag mitteilte. Der Forscher (1769-1859) machte nicht zuletzt durch seine Expeditionsreisen durch Lateinamerika von sich reden. "Die Auflagenzahl des Hauptheftes erreichen wir sicherlich nicht", sagte Susanne Weingarten, Ressortleiterin Sonderthemen. "Wir werden jetzt erstmal das Startheft mit einer Druckauflage von 100 000 Exemplaren an den Kiosk bringen und dann schauen, wie es sich entwickelt."

Die erste Ausgabe mit dem Titel "Alexander von Humboldt - Durch die Wildnis Lateinamerikas" hat 108 Seiten. Der Preis liegt bei 6,90 Euro. Jede Ausgabe soll nach dem Motto "Ein Held. Eine Reise. Ein Heft" die Geschichte einer welthistorisch bedeutenden Fahrt ins Unbekannte erzählen./ah/DP/fba

